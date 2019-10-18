Сенатор: Украинские военные пытаются сорвать «нормандский саммит»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН призвал проверить психическое здоровье украинских военачальников.
Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил о том, что Россия готовит широкомасштабную военную агрессию, сообщает издание «Тиждень.ua».
При этом военачальник отмечает, что Украина готовится к отражению российских сил по всей границе государства, начиная от Белоруссии и до Бессарабии. Однако, каких-либо доказательств угрозы со стороны Москвы Таран не приводит.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал предположение, что украинский военачальник «выполняет чье-то задание» по подрыву планов президента Украины.
«Я считаю, что такими заявлениями он оказывает медвежью услугу самому президенту [Украины]. Страны сейчас готовятся к проведению саммита в "нормандском формате", а в этот момент какие-то шпионские и какие-то военные ситуации. Военным вообще лучше помолчать, потому что они и так натворили на Украине немало. Воспринимать это всерьез не надо, думаю, Таран выполняет чье-то задание, не исключаю, что находится под влиянием каких-то других русофобских сил», - сказал Джабаров.
Кроме того, он отметил, что столь «громкие» заявления о широкомасштабных военных операциях должны быть подкреплены доказательствами, иначе подобные военные являются профнепригодными.
«А если такие высказывания озвучиваются, то я думаю, что высокопоставленным военачальникам надо провести диспансеризацию, чтобы проверить свое психическое здоровье. Потому что для заявлений о начале крупной операции необходимы веские основания и, он, как военный человек, не должен об этом забывать. Потому, что если ты сказал, то отвечай за свои слова», - заключил сенатор.
Алексей Таран рассказал, что на сегодняшний момент Украина располагает достаточным количеством «подготовленных органов управления», которые могут «планировать и управлять войсками на этих важных направлениях». А также предложил «сравнить ситуацию в 2014 году и теперь»: 5 тактических групп имелось у Украины в 2014 году и 17 боевых бригад в сухопутных войсках сейчас, 5 в десантно-штурмовых войсках – тогда и две полные бригады морских пехотинцев сегодня.
Ранее сенатор Джабаров в эфире НСН уличил украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучму в попытке сорвать Минские соглашения. Так как Кучма заявил, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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