Сенатор: Украинские военные пытаются сорвать «нормандский саммит»

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил о том, что Россия готовит широкомасштабную военную агрессию, сообщает издание «Тиждень.ua».

При этом военачальник отмечает, что Украина готовится к отражению российских сил по всей границе государства, начиная от Белоруссии и до Бессарабии. Однако, каких-либо доказательств угрозы со стороны Москвы Таран не приводит.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН высказал предположение, что украинский военачальник «выполняет чье-то задание» по подрыву планов президента Украины.

«Я считаю, что такими заявлениями он оказывает медвежью услугу самому президенту [Украины]. Страны сейчас готовятся к проведению саммита в "нормандском формате", а в этот момент какие-то шпионские и какие-то военные ситуации. Военным вообще лучше помолчать, потому что они и так натворили на Украине немало. Воспринимать это всерьез не надо, думаю, Таран выполняет чье-то задание, не исключаю, что находится под влиянием каких-то других русофобских сил», - сказал Джабаров.

Кроме того, он отметил, что столь «громкие» заявления о широкомасштабных военных операциях должны быть подкреплены доказательствами, иначе подобные военные являются профнепригодными.