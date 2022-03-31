В ДНР не дадут коридор для выхода из Мариуполя украинским военным

«Да, мы гарантируем сохранить им [украинским военным] жизнь, но не думаю, что мы их отпустим», — сказал он.

Отмечается, что украинским силовикам им уж было сделано такое предложение, но они отказались.

Ранее Басурин заявил, что власти Киева не предпринимают никаких действий для эвакуации мирных жителей.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

