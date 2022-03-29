Российские военные уничтожили базу горючего ВСУ в Ровенской области

Вооруженные Силы РФ уничтожили крупную базу горючего в Ровенской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами

«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области», — отмечается в сообщении.

Топливо с уничтоженной базы поставлялось украинским военным в пригороды Киева, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в ночь на вторник российская авиация поразила 68 украинских военных объектов, в том числе 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Также за ночь были уничтожены три беспилотника в районе Чернобаевки.

Накануне ВС РФ уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Минобороны РФ
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