Российские военные уничтожили базу горючего ВСУ в Ровенской области

«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области», — отмечается в сообщении.

Топливо с уничтоженной базы поставлялось украинским военным в пригороды Киева, отмечает телеканал «360».

Кроме того, в ночь на вторник российская авиация поразила 68 украинских военных объектов, в том числе 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов. Также за ночь были уничтожены три беспилотника в районе Чернобаевки.

Накануне ВС РФ уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области, напоминает Ura.ru.

