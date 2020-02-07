В Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
В Чили объявлен режим чрезвычайного положения в целях предупреждения появления вируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что уже подписан соответствующий приказ. Министр здравоохранения страны Хайме Маньялич заявил, что режим ЧП позволит эффективно принимать меры для предупреждения появления вируса на территории Чили.
Как уточняет агентство, в настоящее время в Чили нет ни одного случая подтверждения заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. Накануне стало известно, что врач, первый сообщивший о распространении вируса, скончался от последствий заражения.
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