В Чили ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Отмечается, что уже подписан соответствующий приказ. Министр здравоохранения страны Хайме Маньялич заявил, что режим ЧП позволит эффективно принимать меры для предупреждения появления вируса на территории Чили.

Как уточняет агентство, в настоящее время в Чили нет ни одного случая подтверждения заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в Китае в конце декабря прошлого года. Накануне стало известно, что врач, первый сообщивший о распространении вируса, скончался от последствий заражения.



