В Черногории прокомментировали закрытие неба для самолета Лаврова
Власти Черногории выполнили взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщает RTCG со ссылкой на главу МИД страны Ранко Кривокапича.
По его словам, решение приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики, что «было неизбежным».
Кривокапич считает, что Лавров «мог бы добраться до Сербии на поезде», так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено.
Напомним, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является суверенным решением.
Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что этим странам нужно жестко ответить.
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