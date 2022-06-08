В Черногории прокомментировали закрытие неба для самолета Лаврова

По его словам, решение приняли правительство и внешнеполитическое ведомство республики, что «было неизбежным».

Кривокапич считает, что Лавров «мог бы добраться до Сербии на поезде», так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является суверенным решением.

Зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что этим странам нужно жестко ответить.

