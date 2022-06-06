Президент Сербии выразил недовольство обстоятельствами отмены визита Лаврова

Президент Сербии Александар Вучич раскритиковал власти Болгарии, Северной Македонии и Черногории, за отказ предоставить воздушный коридор для самолёта главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщает пресс-служба сербского лидера.

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В сообщении говорится, что неудовольствие произошедшим Вучич выразил в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко, на которой обсуждался визит в Москву главы сербского МИД Николы Селаковича.

«Вучич сказал, что Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнёрских отношений со странами на всех континентах», - отметили в пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.

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ФОТО: facebook.com
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