Президент Сербии выразил недовольство обстоятельствами отмены визита Лаврова

В сообщении говорится, что неудовольствие произошедшим Вучич выразил в ходе встречи с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко, на которой обсуждался визит в Москву главы сербского МИД Николы Селаковича.

«Вучич сказал, что Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнёрских отношений со странами на всех континентах», - отметили в пресс-службе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспрецедентным решение ряда стран НАТО не пропустить его самолёт в Сербию.

