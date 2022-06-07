В США высказались о решении стран закрыть небо для Лаврова

Отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является суверенным решением, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.

Лавров назвал «подпевалами» Черногорию и Северную Македонию

«Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине», — заявил он.

Также дипломат призвал Сербию сосредоточиться на достижении «декларируемой цели» вступления в ЕС.

После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем НАТО нужны Северная Македония и Черногория. По его мнению, такие страны нужны Альянсу «исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МИД РФСергей ЛавровЕвропаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры