В США высказались о решении стран закрыть небо для Лаврова

«Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине», — заявил он.

Также дипломат призвал Сербию сосредоточиться на достижении «декларируемой цели» вступления в ЕС.

После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем НАТО нужны Северная Македония и Черногория. По его мнению, такие страны нужны Альянсу «исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе».

