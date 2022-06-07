В США высказались о решении стран закрыть небо для Лаврова
Отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории пропустить самолет с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым является суверенным решением, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на официального представителя Госдепа США Неда Прайса.
«Оно отражает решимость Европы привлечь Россию к ответу за ее неспровоцированную и неоправданную агрессию на Украине», — заявил он.
Также дипломат призвал Сербию сосредоточиться на достижении «декларируемой цели» вступления в ЕС.
После инцидента глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, зачем НАТО нужны Северная Македония и Черногория. По его мнению, такие страны нужны Альянсу «исключительно для того, чтобы наказывать, сдерживать Россию, расширять плацдармы антироссийские в Европе».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- В США высказались о решении стран закрыть небо для Лаврова
- Госдеп: США берегут каналы связи с Россией
- Apple представила iOS 16
- СМИ: рестораны McDonald’s откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска»
- «Ростелеком» проверяет утечку данных своих сотрудников
- Кадыров высказался за продолжение спецоперации до полной отмены санкций
- Блинкен: РФ занимается шантажом, а не урегулированием зернового кризиса
- США продолжат оказывать военную поддержку Киеву
- Хорватия и Франция сыграли вничью в матче Лиги Наций
- Джонсон сохранил посты лидера партии и премьера Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru