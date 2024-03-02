В Чехии не исключили скорую поставку Киеву снарядов калибра 155 мм

Украина может вскоре получить первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами Евросоюза у третьих стран по инициативе Чехии. Об этом заявил глава отдела оборонной политики и стратегии в чешском минобороны Ян Иреш, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, Киев может получить первые снаряды калибра 155 мм «в ближайшие недели». Какие государства финансируют закупки и чьи запасы задействованы, не уточняется. При этом Иреш отметил, что информацию о снарядах могут раскрыть после их поступления.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 500 тысяч 155-миллиметровых снарядов, а также 300 тысяч боеприпасов калибра 122 мм. Вооружение могли бы передать Украине в течение нескольких недель в случае финансирования. Нидерланды уже согласились выделить на закупки €100 млн. По данным чешских властей, пообещали предоставить средства Канада, Дания и ряд других стран.

Между тем глава нидерландского минобороны Кайса Оллонгрен сообщила, что королевство выделит €250 млн на закупку артиллерийских снарядов для Киева.

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ФОТО: РИА Новости
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