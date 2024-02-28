Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины

По его словам, на эти цели бельгийские власти решили выделить 200 млн евро, которые будут направлены на срочную закупку для Киева снарядов калибра 155 мм.

Он также указал, что совместные закупки снарядов за пределами ЕС уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция.

«Больше снарядов поступит в ближайшие недели», - заключил Де Кроо.

Ранее брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО, стране нужны боеприпасы и лучшее оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».