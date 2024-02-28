Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины

Бельгия поддержала инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер королевства Александер Де Кроо.

В Британии заявили об истощении запасов снарядов из-за Украины

По его словам, на эти цели бельгийские власти решили выделить 200 млн евро, которые будут направлены на срочную закупку для Киева снарядов калибра 155 мм.

Он также указал, что совместные закупки снарядов за пределами ЕС уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция.

«Больше снарядов поступит в ближайшие недели», - заключил Де Кроо.

Ранее брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО, стране нужны боеприпасы и лучшее оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаБельгия

Горячие новости

Все новости

партнеры