Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины
Бельгия поддержала инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер королевства Александер Де Кроо.
По его словам, на эти цели бельгийские власти решили выделить 200 млн евро, которые будут направлены на срочную закупку для Киева снарядов калибра 155 мм.
Он также указал, что совместные закупки снарядов за пределами ЕС уже поддержали Великобритания, Дания, Нидерланды, Канада и Швеция.
«Больше снарядов поступит в ближайшие недели», - заключил Де Кроо.
Ранее брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир заявил, что Киеву не нужны солдаты НАТО, стране нужны боеприпасы и лучшее оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф: Спрос на кредиты в России значительно упал из-за высоких процентных ставок
- СМИ: В Екатеринбурге открыли пивной каток
- Армения отказалась от мероприятий ОДКБ на высоком и высшем уровне
- СМИ: «Спартак» приобретет летом опорника и вратаря
- Бельгия выделила 200 млн евро на срочную закупку снарядов для Украины
- СМИ обнародовали список предметов, которые нельзя проносить на послание Путина
- Сотрудники посольства США посетили осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана
- Азербайджан начал опреснять Каспийское море из-за дефицита воды
- Туск: Польша пытается договориться с Украиной о полном прекращении товарооборота
- «Союзмультфильм» выпустил серию «Простоквашино» про выборы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru