Нидерланды выделят 250 млн евро на снаряды для Украины
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины, написала на своей странице в соцсети X министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
«Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину», - сообщила глава ведомства.
По словам Оллонгрен, Нидерланды также предоставят Украине маневренные моторные лодки, включая военные речные патрульные суда.
Ранее инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза поддержала Бельгия. Королевство выделит на эти цели 200 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru