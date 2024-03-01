Нидерланды выделят 250 млн евро на снаряды для Украины

Нидерланды выделят 250 миллионов евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины, написала на своей странице в соцсети X министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.

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«Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину», - сообщила глава ведомства.

По словам Оллонгрен, Нидерланды также предоставят Украине маневренные моторные лодки, включая военные речные патрульные суда.

Ранее инициативу Чехии о совместных закупках снарядов для Украины за пределами Евросоюза поддержала Бельгия. Королевство выделит на эти цели 200 миллионов евро, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:ВСУНидерландыУкраина

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