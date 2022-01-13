В Бундестаге объяснили борьбу США с «Северным потоком — 2»
Противодействие российскому проекту «Северный поток — 2» объясняется экономическими интересами других стран, в частности США, сообщает RT со ссылкой на заявление главы комитета по внешней политике бундестага Михаэля Рота.
«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал политик изданию Handelsblatt.
Как считает депутат, газопровод вызывает споры даже среди партнёров Германии.
Вашингтон в настоящий момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск российского проекта «Северный поток – 2», сообщила ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
Возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России, считает американский эксперт Крис Миллер. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Бастрыкин высказался за возврат контроля за оружием из Росгвардии в МВД
- Грушко не исключил парирование угроз безопасности РФ военными средствами
- В Бундестаге объяснили борьбу США с «Северным потоком — 2»
- Рогозин заявил, что на Байконуре не рады казахскому министру
- Политолог оценил заседание Совета Россия — НАТО
- Аналитик прокомментировал предложение американских сенаторов ввести антироссийские санкции
- В Британии спрогнозировали отставку Бориса Джонсона до конца марта
- ВОЗ: коронавирус постепенно становится эндемичным
- Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
- В Пушкино задержали подозреваемых в ограблении на 20 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru