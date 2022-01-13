В Бундестаге объяснили борьбу США с «Северным потоком — 2»

Противодействие российскому проекту «Северный поток — 2» объясняется экономическими интересами других стран, в частности США, сообщает RT со ссылкой на заявление главы комитета по внешней политике бундестага Михаэля Рота.

Большинство жителей ФРГ поддержали «Северный поток-2»

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал политик изданию Handelsblatt.

Как считает депутат, газопровод вызывает споры даже среди партнёров Германии.

Вашингтон в настоящий момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск российского проекта «Северный поток – 2», сообщила ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России, считает американский эксперт Крис Миллер. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры