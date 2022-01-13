В Бундестаге объяснили борьбу США с «Северным потоком — 2»

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», — сказал политик изданию Handelsblatt.

Как считает депутат, газопровод вызывает споры даже среди партнёров Германии.

Вашингтон в настоящий момент работает с Германией и Евросоюзом над тем, чтобы задержать запуск российского проекта «Северный поток – 2», сообщила ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России, считает американский эксперт Крис Миллер. «Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.

