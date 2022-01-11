Эксперт заявил о бесполезности борьбы США с «Северным потоком-2»

Возможная блокировка запуска газопровода «Северный поток-2» не нанесет ущерба экономике России, считает американский эксперт Крис Миллер. Об этом он пишет в своей колонке для Foreign Affairs.

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Как отметил Миллер, в некоторые члены Конгресса США нацелены заблокировать проект. Однако в случае принятия подобной меры «экономические издержки для России будут почти нулевыми», пишет «Свободная пресса».

«Если "Северный поток — 2" закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», — подчеркнул эксперт.

Миллер добавил, что уже сейчас пропускная мощность газопроводов избыточна, из-за этого объем продаж газа из России в Европу останется неизменным.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СанкцииСШАСеверный Поток-2
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