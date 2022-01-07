Большинство жителей ФРГ поддержали «Северный поток-2»

Более половины жителей Германии поддерживают реализацию газопровода «Северный поток-2», следует из данных опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

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Отмечается, что 60% немцев выступают за сохранение «скандального газопровода». Большинство одобряющих проект (86%) — последователи правой партии «Альтернатива для Германии».

Негативно к российскому газопроводу относятся сторонники партии «Зеленые», 55% из которых высказались против «Северного потока-2», пишет РИА ФАН.

Кроме того, стало известно, что наибольшее одобрение проект находит на востоке Германии: здесь газопровод поддержали 70% участников опроса. При этом в западной части ФРГ за «Северный поток-2» выступают 57% респондентов, пишут Известия.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОпросГазопроводГерманияСеверный Поток-2
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