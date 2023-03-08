В британской армии назвали главной целью Зеленского выход к Керченскому проливу
Подполковник армии Великобритании Стюарт Кроуфорд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на выход ВСУ к Керченскому проливу. Об этом военный написал в статье для издания Express.
Крымский полуостров дает контроль над Черным и Азовским морями, отметил Кроуфорд. По его словам, украинское руководство не может отказаться от намерения контролировать полуостров.
Для Киева Крым должен стать финальной точкой в противостоянии с Россией, добавил британский подполковник.
В интервью западным СМИ 24 февраля президент Владимир Зеленский признал, что Киев готовит атаку на полуостров.
Украину необходимо лишить выхода к Черному морю, заявил ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это обеспечит безопасность полуострова и новых регионов России, передает НСН.
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