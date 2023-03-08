В британской армии назвали главной целью Зеленского выход к Керченскому проливу

Крымский полуостров дает контроль над Черным и Азовским морями, отметил Кроуфорд. По его словам, украинское руководство не может отказаться от намерения контролировать полуостров.

Для Киева Крым должен стать финальной точкой в противостоянии с Россией, добавил британский подполковник.

В интервью западным СМИ 24 февраля президент Владимир Зеленский признал, что Киев готовит атаку на полуостров.

Украину необходимо лишить выхода к Черному морю, заявил ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, это обеспечит безопасность полуострова и новых регионов России, передает НСН.

