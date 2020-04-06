В Британии заявили об ухудшении состояния Бориса Джонсона

Состояние заразившегося коронавирусом британского премьер-министра Бориса Джонсона ухудшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление канцелярии главы правительства.

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Отмечается, что Джонсон перемещен в отделение интенсивной терапии. Исполнять обязанности премьера в случае необходимости назначен глава МИД Доминик Рааб.

Ранее сообщалось, что Джонсон госпитализирован для проведения дополнительных анализов. Отмечалось, что по истечении десятидневного лечения симптомы у главы правительства сохраняются, в частности, высокая температура и сильный кашель.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Великобритания обошла Китай по числу скончавшихся от коронавируса. Так, число жертв в Соединенном Королевстве достигло 3605 против 3350 в КНР.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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