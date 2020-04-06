Борис Джонсон госпитализирован из-за коронавируса

Согласно другим источникам, Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.

До этого британский премьер находился в самоизоляции, пишет «Газета.ру».

В свою очередь, газета Financial Times со ссылкой на помощников Джонсона также пишет, что политик намерен продолжить работать, однако если исполнять свои обязанности он не сможет, то на время передаст полномочия министру иностранных дел Доминику Раабу.

На прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как она провела домашний карантин, на который отправилась после контакта с инфицированным COVID-19 врачом. Политик призналась, что это было «нелегко».



