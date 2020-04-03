«Это нелегко»: Ангела Меркель рассказала о карантине из-за COVID-19

Ангела Меркель рассказала, как она провела домашний карантин, на который отправилась после контакта с инфицированным COVID-19 врачом. Как пишет РИА Новости, канцлер Германии призналась, что это было «нелегко». Сегодня, 3 апреля, она вернулась на работу в ведомство канцлера ФРГ в Берлине.

Меркель подчеркнула, что 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в сети на связи с миром - это действительно нелегко. Особенно нелегко, по словам канцлера Германии, это для многих пожилых или больных людей, которые в это время должны быть дома одни. Она направила всем, кто находится в такой ситуации, самые теплые пожелания.