«Это нелегко»: Ангела Меркель рассказала о карантине из-за COVID-19
Ангела Меркель рассказала, как она провела домашний карантин, на который отправилась после контакта с инфицированным COVID-19 врачом. Как пишет РИА Новости, канцлер Германии призналась, что это было «нелегко». Сегодня, 3 апреля, она вернулась на работу в ведомство канцлера ФРГ в Берлине.
Меркель подчеркнула, что 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в сети на связи с миром - это действительно нелегко. Особенно нелегко, по словам канцлера Германии, это для многих пожилых или больных людей, которые в это время должны быть дома одни. Она направила всем, кто находится в такой ситуации, самые теплые пожелания.
Между тем, у британского премьер-министра Бориса Джонсона, по-прежнему, отмечаются слабые симптомы коронавируса. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьера, при этом не пояснив, выйдет ли Джонсон из самоизоляции 3 апреля.
Напомним, в прошлую пятницу премьер-министр Великобритании рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией и незамедлительно самоизолировался. По рекомендации британских медиков, пациентам с COVID-19 следует уйти в режим самоизоляции на семь дней. Исходя из этого, Джонсон может вернуться к обычной жизни уже 3 апреля.
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