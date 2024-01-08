В Британии заявили, что на Западе не верят в угрозу со стороны России
Многие политики Запада не верят, что их страны окажутся под угрозой, если Россия победит в конфликте с Украиной, сообщил изданию The Telegraph британский политик Ричард Кемп.
По его словам, на Западе сомневаются в угрозе со стороны Москвы. Иначе западные государства передали бы Киеву большее количество оружия. Отмечается, что не существует никаких признаков того, что американский лидер Джо Байден или главы стран Западной Европы верят в эти теории.
Ранее Кемп сообщил, что Североатлантический альянс утратил веру в победу Украины над Россией и намерен «продать» ее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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