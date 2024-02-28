В Британии заявил об истощении запасов снарядов из-за Украины

По его словам, Соединенное Королевство не стремится воссоздать вооруженные силы на уровне времен холодной войны, но военное руководство работает над тем, чтобы сделать армию «более готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».

Радакин отметил, что Соединенное Королевство «находится в безопасности и не находится на пороге войны с Москвой».

Ранее Радакин посетил Киев. Целью его визита стало обсуждение ситуации в зоне боевых действий и военная помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

