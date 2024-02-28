В Британии заявил об истощении запасов снарядов из-за Украины
Необходимо увеличить количество снарядов в Великобритании после истощения арсеналов из-за военной поддержки Киева, сообщает Bloomberg со ссылкой на начальника штаба обороны Британии, адмирала сэра Тони Радакина.
По его словам, Соединенное Королевство не стремится воссоздать вооруженные силы на уровне времен холодной войны, но военное руководство работает над тем, чтобы сделать армию «более готовой к быстрому развертыванию и более смертоносной».
Радакин отметил, что Соединенное Королевство «находится в безопасности и не находится на пороге войны с Москвой».
Ранее Радакин посетил Киев. Целью его визита стало обсуждение ситуации в зоне боевых действий и военная помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru