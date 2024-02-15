Великобритания и Латвия поставят Украине тысячи беспилотников

Уточняется, что производство дронов будет осуществляться в рамках ранее объявленного пакета британской военной помощи Киеву, который в 2024 году должен составить 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Шепс отметил, что из этой суммы на производство беспилотников направят 200 млн фунтов стерлингов, что сделает Великобританию, крупнейшим поставщиком БПЛА Украине.

«Вместе мы дадим Украине возможности, в которых она нуждается, чтобы защитить себя», - заключил британский министр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны подписали контракты на 10 млрд долларов для обеспечения новых военных поставок Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

