Британский адмирал прибыл в Киев
Глава Штаба обороны Вооруженных сил (ВС) Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Киев. Целью его визита стало обсуждение ситуации в зоне боевых действий и военная помощь Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем Telegram-канале.
«Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами», - написал Залужный.
По его словам, Радакин ознакомился с ситуацией в зоне конфликта на Украине, с «наступательными и оборонительными» шагами ВСУ.
Также Залужный сообщил, что обсудил с представителей Британии «нужды украинской армии».
Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев приступил к консультациям с Лондоном по гарантиям безопасности. Об этом в эфире телемарафона, передает «Радиоточка НСН».
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