Британский адмирал прибыл в Киев

«Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами», - написал Залужный.

По его словам, Радакин ознакомился с ситуацией в зоне конфликта на Украине, с «наступательными и оборонительными» шагами ВСУ.

Также Залужный сообщил, что обсудил с представителей Британии «нужды украинской армии».

Ранее глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что Киев приступил к консультациям с Лондоном по гарантиям безопасности. Об этом в эфире телемарафона, передает «Радиоточка НСН».





