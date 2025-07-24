В России способ получения золота из ртути назвали бесполезным открытием

Нет таких отраслей, где можно применять радиоактивное золото, заявил в беседе с НСН доктор технических наук Владимир Кузнецов.

На АЭС можно получить золото из ртути, но с этим золотом никто не сможет работать, потому что оно будет радиоактивным, заявил в беседе с НСН доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

Американский стартап Marathon Fusion предложил ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. По мнению исследователей, это означает, что будущие термоядерные электростанции смогут производить 5 тонн золота в год на гигаватт выработки электроэнергии, не снижая выходную мощность. По оценкам компании, при текущих ценах такое количество золота будет стоить примерно столько же, сколько и вырабатываемая электроэнергия, что потенциально удвоит доход станции. Кузнецов подчеркнул, что никакого эффекта такое открытие не даст.

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«На АЭС можно получить золото из ртути, но с этим золотом никто не сможет работать, потому что оно будет радиоактивным. Вы думаете, что золото стабильное и с ним можно так обращаться? К сожалению, ничего не получится. Я так думаю, что это придумали люди, которые получают гранты. Они обычно занимаются подобными делами. Дело в том, что вся зарубежная наука, в том числе фундаментальная, на грантах, а гранты выдают организации, которые в этих вещах иногда просто ничего не понимают. Они слышат слово «золото», и считают, что проблема решена. Никакого эффекта такое открытие не даст, потому что с таким золотом работать нельзя», - пояснил профессор.

По его словам, подобные открытия происходили и ранее.

«Подобные открытия происходят не в первый раз. Ранее предлагали из отработанного ядерного топлива извлекать массу химических элементов. Там же целый букет, практически вся таблица Менделеева. А толку с этого? Нет таких отраслей, где можно применять радиоактивное золото. Не надо реагировать на подобные вещи, которыми особенно часто злоупотребляют англичане. Там халтурщиков также навалом», - добавил Кузнецов.

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ФОТО: РИА Новости
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