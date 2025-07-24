«На АЭС можно получить золото из ртути, но с этим золотом никто не сможет работать, потому что оно будет радиоактивным. Вы думаете, что золото стабильное и с ним можно так обращаться? К сожалению, ничего не получится. Я так думаю, что это придумали люди, которые получают гранты. Они обычно занимаются подобными делами. Дело в том, что вся зарубежная наука, в том числе фундаментальная, на грантах, а гранты выдают организации, которые в этих вещах иногда просто ничего не понимают. Они слышат слово «золото», и считают, что проблема решена. Никакого эффекта такое открытие не даст, потому что с таким золотом работать нельзя», - пояснил профессор.

По его словам, подобные открытия происходили и ранее.

«Подобные открытия происходят не в первый раз. Ранее предлагали из отработанного ядерного топлива извлекать массу химических элементов. Там же целый букет, практически вся таблица Менделеева. А толку с этого? Нет таких отраслей, где можно применять радиоактивное золото. Не надо реагировать на подобные вещи, которыми особенно часто злоупотребляют англичане. Там халтурщиков также навалом», - добавил Кузнецов.

Ранее геронтолог Валерий Новосёлов опроверг существование продуктов для долголетия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

