В Британии прекратили расследование возможного обхода санкций Фридманом

В ведомстве указали, что речь идёт о следственных действиях на основе ордера, выданного в 2022 году. Тогда в дом бизнесмена Athlone House произошёл внезапный обыск, более 50 офицеров ворвались в особняк, произвели аресты и изъяли «цифровые устройства и значительное количество наличных».

«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Athlon House в декабре 2022 года», — указал представитель агентства.

Отмечается, что проверки лиц, связанных с Фридманом по делу о возможном обходе санкций, будут продолжены.

Ранее украинские власти обвинили Фридмана в финансировании специальной военной операции (СВО) РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».