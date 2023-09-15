В Британии прекратили расследование возможного обхода санкций Фридманом
Расследование возможного обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана прекращено. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).
В ведомстве указали, что речь идёт о следственных действиях на основе ордера, выданного в 2022 году. Тогда в дом бизнесмена Athlone House произошёл внезапный обыск, более 50 офицеров ворвались в особняк, произвели аресты и изъяли «цифровые устройства и значительное количество наличных».
«NCA может подтвердить, что не будет предпринимать никаких дальнейших действий против Михаила Фридмана на основании ордера, выписанного в Athlon House в декабре 2022 года», — указал представитель агентства.
Отмечается, что проверки лиц, связанных с Фридманом по делу о возможном обходе санкций, будут продолжены.
Ранее украинские власти обвинили Фридмана в финансировании специальной военной операции (СВО) РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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