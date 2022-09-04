В Британии позавидовали российским ценам

Британская газета The Sun опубликовала объемную аналитическую статью о влиянии санкций на Великобританию и Россию. Аналитики сделали единственный вывод – в России, пострадавшей от санкций, снижаются цены, пока британцы находятся под гнетом стремительно растущей инфляции.

Санкции: Европа нищает, Россия богатеет?

Британские аналитики, сравнив рынки двух стран, изучили динамику цен. Они констатировали рост стоимости потребительской корзины на 10 с половиной процентов после введения ограничений.

При этом в России отмечается снижение цены потребительской корзины более, чем на 11 процентов.

При этом больше всего британских журналистов поразила разница в счетах за коммунальные услуги. Аналитики отмечают, что в Британии средний чек вырос за девять месяцев почти в два раза, а в России - только на одну десятую.

Ранее бывшая глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт заявила агентству Bloomberg, что Российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику своим решением перекрыть «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаЦеныРоссияВеликобритания
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