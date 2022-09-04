Санкции: Европа нищает, Россия богатеет?

В субботу, 3 сентября, граждане Чехии требовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы из-за роста цен на газ. Акция проходила на Вацлавской площади в Праге. В ней участвовали от 70 до 100 тысяч человек. Активисты требовали досрочных парламентских выборов, если чешский кабмин не отправится в отставку. Также участники призывали правительство направить в Россию специалистов по энергетике, чтобы заключить с Россией прямые кратковременные контракты на газовые поставки в Чехию.

Во Франции жители требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Французы считают, что он действует вне интересов народа.

В итальянском Неаполе жители на улицах жгли счета за электроэнергию, отмечает URA.RU.