Санкции: Европа нищает, Россия богатеет?
В Европе признают бессмысленность антироссийских санкций из-за Украины, но продолжают политику рестрикций.
Власти Евросоюза должны возместить гражданам расходы, возросшие из-за санкций, введенных против России. Об этом заявил лидер итальянской правоцентристской партии «Лига» Маттео Сальвини в эфире RTL.
«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре», — цитирует его Газета.ru.
Митинги протестов на фоне введения антироссийских санкций прошли на выходных в нескольких странах Европейского союза. Об этом сообщает Telegram-канал «СИГНАЛ».
В субботу, 3 сентября, граждане Чехии требовали отставки правительства премьер-министра Петра Фиалы из-за роста цен на газ. Акция проходила на Вацлавской площади в Праге. В ней участвовали от 70 до 100 тысяч человек. Активисты требовали досрочных парламентских выборов, если чешский кабмин не отправится в отставку. Также участники призывали правительство направить в Россию специалистов по энергетике, чтобы заключить с Россией прямые кратковременные контракты на газовые поставки в Чехию.
Во Франции жители требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Французы считают, что он действует вне интересов народа.
В итальянском Неаполе жители на улицах жгли счета за электроэнергию, отмечает URA.RU.
Доходы России от продажи энергоресурсов растут благодаря санкциям. Такую позицию высказал французский журналист Франсуа Ленгле в авторской программе на люксембургском канале RTL.
По его данным, после введения санкций из-за спецоперации на Украине доходы Москвы от экспорта нефти и газа выросли на 40 процентов.
«Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции. Немного меньший объем по гораздо более высоким ценам, что означает гораздо больше денег», — приводит цитату журналиста, специализирующегося на экономической тематике, РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался считать Россию надежным поставщиком энергоносителей. По его словам, Москва якобы нарушает контрактные обязательства.
«Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», - заявил он на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих в ФРГ партий.
Шольц назвал Россию ответственной за трудности, возникшие у Германии. При этом он высказал уверенность, что ФРГ справится с энергоснабжением предстоящей зимой, отмечает ТАСС.
«Мы переживем эту зиму», - сказал Шольц и заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину.
При этом бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии (ЕК) Романо Проди усомнился, что министры энергетики ЕС вряд ли смогут договориться о введении потолка цен на российский газ на внеочередной встрече 9 сентября в Праге.
«Несмотря на шесть месяцев обсуждений, нет никаких перспектив достижения конкретного соглашения о том, следует ли ввести потолок цен на газ и как [это сделать]. Поэтому представляется очень и очень сложным, чтобы на внеочередной встрече министров энергетики, запланированной на 9 сентября, было достигнуто необходимое единодушие со стороны всех 27 европейских стран. Я очень надеюсь, что ошибаюсь, но перед лицом возможных трудностей с поставками следующей зимой мы обязаны подготовить единственно возможный ответ: сократить потребление газа и электроэнергии в Италии наиболее рациональным способом», - отметил политик в колонке в газете Il Mattino.
По его данным, с начала 2022 года «потребление газа и электроэнергии в Италии снизилось всего на 2%», а в Германии - на 15%.
Внеочередная встреча совета профильных министров Евросоюза по вопросам энергетики намечена на 9 сентября в Праге. Глава министерства промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела анонсировал обсуждение предложения о введении потолка цен на газ из России.
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