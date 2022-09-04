Британия в панике из-за перекрытия «Северного потока»
Российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику своим решением перекрыть «Северный поток». Об этом заявила бывшая глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт агентству Bloomberg.
Она считает, что президент Путин развязал «экономическую войну».
«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», — сказала Найт.
Найт предъявила претензии британскому кабмину, в результате политика которого сформирована зависимость от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».
«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», — цитирует Найт РИА Новости.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что шесть из десяти предприятий Великобритании могут закрыться из-за скачка цен на электроэнергию.
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