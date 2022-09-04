Британия в панике из-за перекрытия «Северного потока»

Российский президент Владимир Путин погрузил Великобританию в панику своим решением перекрыть «Северный поток». Об этом заявила бывшая глава торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт агентству Bloomberg.

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Она считает, что президент Путин развязал «экономическую войну».

«Мы как страна паникуем. Европа тоже. И это неудивительно, я не критикую за это», — сказала Найт.

Найт предъявила претензии британскому кабмину, в результате политика которого сформирована зависимость от поставок энергоресурсов из разных стран, не всегда «дружелюбных».

«У нас была неправильная энергетическая политика в течение долгого времени. <…> Это действительно неприятный шок», — цитирует Найт РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что шесть из десяти предприятий Великобритании могут закрыться из-за скачка цен на электроэнергию.

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ФОТО: РИА Новости
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