В Британии отменят самоизоляцию для больных коронавирусом в феврале

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен отменить режим самоизоляции для заразившихся коронавирусом уже в феврале. Такое заявление он сделал, выступая в Палате общин британского парламента, передают «Известия».

Он отметил, что собирается вынести этот вопрос на голосование 21 февраля.