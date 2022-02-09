В Британии отменят самоизоляцию для больных коронавирусом в феврале

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен отменить режим самоизоляции для заразившихся коронавирусом уже в феврале. Такое заявление он сделал, выступая в Палате общин британского парламента, передают «Известия».

Он отметил, что собирается вынести этот вопрос на голосование 21 февраля.

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На данный момент закон, согласно которому заболевшие коронавирусом в Британии обязаны соблюдать изоляцию, действителен до 24 марта.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» удивился заявлению американских ученых о бесполезности локдаунов и вреде самоизоляции.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусВеликобритания
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