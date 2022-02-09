В Британии отменят самоизоляцию для больных коронавирусом в феврале
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен отменить режим самоизоляции для заразившихся коронавирусом уже в феврале. Такое заявление он сделал, выступая в Палате общин британского парламента, передают «Известия».
Он отметил, что собирается вынести этот вопрос на голосование 21 февраля.
На данный момент закон, согласно которому заболевшие коронавирусом в Британии обязаны соблюдать изоляцию, действителен до 24 марта.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» удивился заявлению американских ученых о бесполезности локдаунов и вреде самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- В Британии отменят самоизоляцию для больных коронавирусом в феврале
- Захарова заявила о безальтернативности минских соглашений
- Девочка в Кировской области вылетел на дорогу на «ватрушке»
- В Конгрессе США засомневались в здравом уме Байдена
- Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
- Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд
- Во Франции загорелась фабрика денег
- Экс-президент Польши призвал напасть на Россию при эскалации ситуации на Украине
- Главы МИД России и Польши обсудят проблемы в отношениях двух стран
- Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru