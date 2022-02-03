«А как же спасенные жизни?!» Врачи удивлены выводами о неэффективности локдаунов

По мнению Пестерева, необходимо учитывать и то, что в каждой стране был свой набор ограничений.

«Надо учесть, что от страны к стране понятие локдауна разнилось: одно дело в Китае, другое - в балканских странах, где ограничения были очень условными, или капсульные в Израиле. В России локдаун был неполным. Люди, которые должны были выходить на работу в силу некоторых причин, например занятых в сфере обслуживания, немного картину смазывали. В связи с этим не думаю, что локдаун дал у нас большой эффект, но какое-то количество людей спас от заражения и от смерти», - отметил врач-эксперт.

Сейчас, когда активно распространяется омикрон-штамм, лучшей защитой от тяжелого течения заболевания и смерти по-прежнему будет вакцинация, хотя на темпы заражаемости она не сильно повлияет.

«Все зависит от людей - их нельзя принудить прививаться, мы провалили прививочную кампанию, когда могли ее провести нормально. Сейчас в связи с новыми штаммами прививочная компания вряд ли очень сильно поменяет статистику по заражаемости. Но по смертности точно поменяет. Прививаться нужно, вместо “омикрона” могут быть другие штаммы, которые могут быть чувствительны к антителам, которые вырабатывает вакцина. Нас спасает сам “омикрон”, потому что он менее смертельный, но на это полагаться совершенно нельзя», - подчеркнул Пестерев.

Лидируют в мире по относительной смертности от COVID-19, согласно данным сайта Worldometer, Перу — 6 112 смертей на 1 млн жителей. Далее идут Болгария — 4 866, Босния и Герцеговина — 4 463, Венгрия — 4 318, Черногория — 4 088. Россия находится в этом списке на 32-м месте (2 278). Статистика по России приведена по данным оперативного штаба, по которым за время эпидемии от болезни умерли 332,6 тысяч человек. При этом данные Росстата отличаются, служба считает, что в 2020 и 2021 годах коронавирус стал основной причиной смерти более 590 тысяч россиян.

