«А как же спасенные жизни?!» Врачи удивлены выводами о неэффективности локдаунов
Врач-эксперт считает, что даже три процента спасенных жизней способны оправдать принудительные блокировки, которые вводили страны весной 2020 года как средство борьбы с пандемией.
Врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» удивился заявлению американских ученых о бесполезности локдаунов и вреде самоизоляции.
«Ученые ориентировались на весьма относительные показатели. Человеческая жизнь очень ценна, поэтому уменьшение смертности на 2,9 процента - это хоть что-то. Также здесь не учитывалось такое понятие как разрыв цепочки заражения, сколько людей не заразилось. Поэтому странно утверждать, что меры были неэффективны», - считает он.
Ранее о результатах исследования экспертов из Университета Джонса Хопкинса сообщил телеканал Fox News. Американские ученые утверждают, что массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года лишь незначительно снизили смертность от коронавирусной инфекции в Европе и США (на 2,9 процента). Вместе с тем принудительные блокировки привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты.
По мнению Пестерева, необходимо учитывать и то, что в каждой стране был свой набор ограничений.
«Надо учесть, что от страны к стране понятие локдауна разнилось: одно дело в Китае, другое - в балканских странах, где ограничения были очень условными, или капсульные в Израиле. В России локдаун был неполным. Люди, которые должны были выходить на работу в силу некоторых причин, например занятых в сфере обслуживания, немного картину смазывали. В связи с этим не думаю, что локдаун дал у нас большой эффект, но какое-то количество людей спас от заражения и от смерти», - отметил врач-эксперт.
Сейчас, когда активно распространяется омикрон-штамм, лучшей защитой от тяжелого течения заболевания и смерти по-прежнему будет вакцинация, хотя на темпы заражаемости она не сильно повлияет.
«Все зависит от людей - их нельзя принудить прививаться, мы провалили прививочную кампанию, когда могли ее провести нормально. Сейчас в связи с новыми штаммами прививочная компания вряд ли очень сильно поменяет статистику по заражаемости. Но по смертности точно поменяет. Прививаться нужно, вместо “омикрона” могут быть другие штаммы, которые могут быть чувствительны к антителам, которые вырабатывает вакцина. Нас спасает сам “омикрон”, потому что он менее смертельный, но на это полагаться совершенно нельзя», - подчеркнул Пестерев.
Лидируют в мире по относительной смертности от COVID-19, согласно данным сайта Worldometer, Перу — 6 112 смертей на 1 млн жителей. Далее идут Болгария — 4 866, Босния и Герцеговина — 4 463, Венгрия — 4 318, Черногория — 4 088. Россия находится в этом списке на 32-м месте (2 278). Статистика по России приведена по данным оперативного штаба, по которым за время эпидемии от болезни умерли 332,6 тысяч человек. При этом данные Росстата отличаются, служба считает, что в 2020 и 2021 годах коронавирус стал основной причиной смерти более 590 тысяч россиян.
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