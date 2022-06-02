В Британии назвали санкции в отношении Москвы безрассудными
Политика Запада, который вводит санкции в отношении России, не одолеет Москву, а рестрикции являются безрассудными, сообщает The Spectator.
Как говорится в статье, после начала российской спецоперации на Украине, у западных стран появилась «надменная фантазия», что ограничительные меры могут победить. «Безрассудность этих попыток наглядно демонстрируют безуспешные попытки Евросоюза отказаться от нефти из России», — говорится в издании.
The Spectator считает, что антироссийские санкции могут временно ухудшить уровень жизни граждан РФ, но не смогут подорвать основу национальной экономики — экспорт нефти и газа.
Напомним, американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.
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