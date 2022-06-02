В Британии назвали санкции в отношении Москвы безрассудными

Как говорится в статье, после начала российской спецоперации на Украине, у западных стран появилась «надменная фантазия», что ограничительные меры могут победить. «Безрассудность этих попыток наглядно демонстрируют безуспешные попытки Евросоюза отказаться от нефти из России», — говорится в издании.

The Spectator считает, что антироссийские санкции могут временно ухудшить уровень жизни граждан РФ, но не смогут подорвать основу национальной экономики — экспорт нефти и газа.

Напомним, американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.

