В Кремле заявили, что санкции ЕС негативно скажутся на всём энергетическом рынке

По его словам, Европа также не свободна от негативного эффекта этих ограничений и «им предстоит все это пережить».

«Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объёмов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России позволит сократить импорт российской нефти к концу 2022 года на 92%, сообщает RT.