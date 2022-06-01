В Кремле заявили, что санкции ЕС негативно скажутся на всём энергетическом рынке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС в отношении российской нефти «негативно скажутся для всего континента», сообщает РИА Новости.
По его словам, Европа также не свободна от негативного эффекта этих ограничений и «им предстоит все это пережить».
«Безусловно, европейское направление достаточно важное с точки зрения объёмов продаж и так далее. Эти санкции, конечно же, они негативно скажутся. И для европейцев негативно скажутся, и для нас, и для всего мирового энергетического рынка», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый пакет санкций Евросоюза против России позволит сократить импорт российской нефти к концу 2022 года на 92%, сообщает RT.
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