СМИ: правительство США разделилось во мнении по антироссийским санкциям
1 июня 202223:15
Американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, часть Белого дома поддерживает введение еще более жестких санкций против России.
Другая часть, в основном из минфина, опасаются последствий подобных ограничений для мировой экономики и американской, в частности. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Украина вышла в финал стыковых матчей за путевку на ЧМ-2022
- Белый дом: Байден в своей статье не намекал на территориальные уступки Украины
- СМИ: правительство США разделилось во мнении по антироссийским санкциям
- МИД: Россия и страны ССАГПЗ проведут заседание в Москве
- Джонни Депп выиграл суд против бывшей супруги
- ВНИИ: уровень безработицы в России достиг минимума за 10 лет
- Президент Франции подарит королеве Великобритании лошадь
- Теннисист Рублев выбыл из Roland Garros, проиграв хорвату
- Блинкен: США не видят какой-либо помощи России от Китая
- В «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru