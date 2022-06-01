СМИ: правительство США разделилось во мнении по антироссийским санкциям

Американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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По данным агентства, часть Белого дома поддерживает введение еще более жестких санкций против России.

Другая часть, в основном из минфина, опасаются последствий подобных ограничений для мировой экономики и американской, в частности. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБелый ДомДжо Байден
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