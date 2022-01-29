В Британии актер Дэвид Суше за роль Эркюля Пуаро получил титул рыцаря
Актер Дэвид Суше, сыгравший роль детектива Эркюля Пуаро в сериалк «Пуаро Агаты Кристи», посвящен в рыцари. Церемонию провел принц Уильям, внук Елизаветы II, передает Daily Mail.
Событие произошло в Виндзорском замке, куда будущий рыцарь прибыл вместе с супругой Шейлой Феррис. Рыцарский титул актер получил за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности.
Церемония была перенесена с декабря из-за коронавируса, обнаруженного у Суше.
Актер работал над образом с 1989 по 2013 годы. Он сыграл бельгийского детектива в 70 эпизодах.
Ранее рыцарский титул получил пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.
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