В Британии актер Дэвид Суше за роль Эркюля Пуаро получил титул рыцаря

Актер Дэвид Суше, сыгравший роль детектива Эркюля Пуаро в сериалк «Пуаро Агаты Кристи», посвящен в рыцари. Церемонию провел принц Уильям, внук Елизаветы II, передает Daily Mail.

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Событие произошло в Виндзорском замке, куда будущий рыцарь прибыл вместе с супругой Шейлой Феррис. Рыцарский титул актер получил за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности.

Церемония была перенесена с декабря из-за коронавируса, обнаруженного у Суше.

Актер работал над образом с 1989 по 2013 годы. Он сыграл бельгийского детектива в 70 эпизодах.

Ранее рыцарский титул получил пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КультураАктерВеликобритания
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