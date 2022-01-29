В Британии актер Дэвид Суше за роль Эркюля Пуаро получил титул рыцаря

Событие произошло в Виндзорском замке, куда будущий рыцарь прибыл вместе с супругой Шейлой Феррис. Рыцарский титул актер получил за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности.

Церемония была перенесена с декабря из-за коронавируса, обнаруженного у Суше.

Актер работал над образом с 1989 по 2013 годы. Он сыграл бельгийского детектива в 70 эпизодах.

Ранее рыцарский титул получил пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

