Ральф Лорен получил звание почетного рыцаря-командора

Легендарный американский дизайнер Ральф Лорен получил звание рыцаря-командора Великобритании. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, подчёркивая, что знак отличия за заслуги в моде в ходе закрытой церемонии в Букингемском дворце ему вручил принц Гарри.

«Известия» подчёркивают, что Лорен стал первым американским дизайнером, который удостоился такой награды.

Примечательно, что британская королевская семья носит одежду британских дизайнеров. При этом герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, а также герцогиня Сассекская Меган Маркл нередко обращались к Лорену. Его наряды любила и принцесса Диана.

Ранее НСН писала, что орден Британской империи 3-й степени получил британский актер Хью Лори, прославившийся ролью доктора Хауса в одноименном американском телесериале. Торжественная церемония награждения прошла в Букингемском дворце в ноябре прошлого года, в ней участвовал принц Уэльский Чарльз. В сообщении Букингемского дворца говорится, что актер удостоен награды «за службу драматическому искусству».

