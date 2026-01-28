СМИ: Застройщики массово сокращают запуск новых жилых проектов

По итогам 2025 года такой тренд зафиксирован в большинстве мегаполисов. Так, в Уфе объемы снизились на 35%, в Москве и Ростове-на-Дону — на 29%, в Самаре — на 23%. В Минстрое указали на действующую денежно-кредитную политику, социально-экономическую ситуацию в регионах присутствия застройщиков, а также на стратегии развития самих компаний.

В целом в прошлом году девелоперы запустили стройку жилья общим объемом 41,3 млн кв. метров, что почти на 12% меньше, чем годом ранее (46,7 млн кв. м). По словам аналитиков, при сохранении негативной динамики покупатели в ряде городов могут столкнуться с ограниченным выбором качественного жилья.

Застройщики страдают от закредитованности и низкого спроса на жилье, но ситуация может стать еще хуже, заявил НСН основатель «Российской гильдии риелторов» Константин Апрелев.

