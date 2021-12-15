Гонщик Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра
Семикратный чемпион «Формулы 1» Льюис Хэмилтон был посвящён в рыцари, церемония прошла в Виндзорском замке, сообщает РИА Новости.
Британский гонщик был включён в новогодний наградной лист королевы Великобритании Елизаветы II, а 15 декабря от принца Уэльского он получил титул рыцаря-бакалавра, которого, в своё время, были также удостоены музыкант Пол Маккартни, актёр Шон Коннери, учёный Исаак Ньютон, писатель Артур Конан Дойл и другие.
Ранее Хэмилтон стал вторым на Гран-при Абу-Даби, таким образом чемпионом "Формулы 1" 2021 года стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, сообщает RT.
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