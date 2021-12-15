Гонщик Льюис Хэмилтон получил титул рыцаря-бакалавра

Британский гонщик был включён в новогодний наградной лист королевы Великобритании Елизаветы II, а 15 декабря от принца Уэльского он получил титул рыцаря-бакалавра, которого, в своё время, были также удостоены музыкант Пол Маккартни, актёр Шон Коннери, учёный Исаак Ньютон, писатель Артур Конан Дойл и другие.

Ранее Хэмилтон стал вторым на Гран-при Абу-Даби, таким образом чемпионом "Формулы 1" 2021 года стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен, сообщает RT.

