СМИ: Предложено скорректировать лимит на число банковских карт на одного человека

Национальный совет финансового рынка предложил смягчить существующий лимит на количество карт на одного человека, сообщает РИА Новости.

Этот показатель предлагается понизить с 20 до 10, выдаваемых в одном банке. Инициатива направлена министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. В НСФР считают, что действующая норма, призванная защитить от мошенников, мешает обычным людям.

В обращении представители Совета указали, что для первичного этапа вполне достаточно ограничения в 10 карт на один банк. По их мнению, мошеннические схемы чаще связаны с деятельностью юридических лиц, которую банки и так контролируют собственными методами. Поэтому всеобщий строгий лимит бьет в первую очередь по добросовестным гражданам.

В марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ обсуждается вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформлять на одно лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
