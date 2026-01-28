СМИ: Предложено скорректировать лимит на число банковских карт на одного человека

Этот показатель предлагается понизить с 20 до 10, выдаваемых в одном банке. Инициатива направлена министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву. В НСФР считают, что действующая норма, призванная защитить от мошенников, мешает обычным людям.

В обращении представители Совета указали, что для первичного этапа вполне достаточно ограничения в 10 карт на один банк. По их мнению, мошеннические схемы чаще связаны с деятельностью юридических лиц, которую банки и так контролируют собственными методами. Поэтому всеобщий строгий лимит бьет в первую очередь по добросовестным гражданам.

В марте 2025 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в ЦБ обсуждается вопрос «разумного» ограничения количества карт, которые можно оформлять на одно лицо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

