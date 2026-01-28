Богомолов ответил на критику его назначения в Школу-студию МХАТ

Он назвал глупыми рассуждения о «своих» и «чужих», указав, что вся русская театральная школа выросла из Станиславского. «Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил», — заявил режиссер.

По его словам, необходимо думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах. Богомолов уже начал работу, проводит встречи с педагогическим составом. Он пожелал набрать актерский курс и развивать региональные формы работы.

Ранее выпускники МХАТ попросили главу Минкульта снять Богомолова с поста и. о. ректора. Отмечалось, что выбор данной кандидатуры нарушает традиции преемственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

