В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала
3 ноября 202414:21
В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала, таблоид Bild («BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов).
Пожар произошел на железнодорожной станции Аренсфельде, во время остановки вспыхнул поезд. К моменту, когда прибыли спасатели, пламенем оказались охвачены уже три вагона.
Несмотря на попытки пожарных погасить пламя, состав выгорел целиком.
Ранее трое граждан РФ пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru