В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала

В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала, таблоид Bild («BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов).

В Кирове в результате пожара пострадала трехлетняя девочка

Пожар произошел на железнодорожной станции Аренсфельде, во время остановки вспыхнул поезд. К моменту, когда прибыли спасатели, пламенем оказались охвачены уже три вагона.

Несмотря на попытки пожарных погасить пламя, состав выгорел целиком.

Ранее трое граждан РФ пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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