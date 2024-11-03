В Берлине поезд сгорел вместе с частью вокзала

Пожар произошел на железнодорожной станции Аренсфельде, во время остановки вспыхнул поезд. К моменту, когда прибыли спасатели, пламенем оказались охвачены уже три вагона.



Несмотря на попытки пожарных погасить пламя, состав выгорел целиком.

Ранее трое граждан РФ пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

