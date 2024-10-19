СМИ: Трое граждан РФ пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции

Трое россиян пострадали в результате сильного пожара в отеле в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным издания, накануне в курортном городке Бельдиби загорелся пятизвездочный отель Imperial Sunland Resort. Туристы, в том числе граждане России, были заблокированы в номерах на пятом этаже здания.

Предварительно, во время ЧП пострадали три россиянина.

«Всех пострадавших доставили в больницу Кемера, они сильно надышались продуктами горения, но их жизни ничего не угрожает», — пишет Shot.

Как сообщило агентство IHA, возгорание, предположительно, произошло в зоне кухни отеля, дым проник в другие помещения. Постояльцев и сотрудников оперативно эвакуировали.

Ранее стало известно, что российский турист, приехавший из Свердловской области, получил ранение во время уличной стрельбы в Стамбуле.

