СМИ: Трое граждан РФ пострадали при пожаре в пятизвездочном отеле в Турции
Трое россиян пострадали в результате сильного пожара в отеле в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, накануне в курортном городке Бельдиби загорелся пятизвездочный отель Imperial Sunland Resort. Туристы, в том числе граждане России, были заблокированы в номерах на пятом этаже здания.
Предварительно, во время ЧП пострадали три россиянина.
«Всех пострадавших доставили в больницу Кемера, они сильно надышались продуктами горения, но их жизни ничего не угрожает», — пишет Shot.
Как сообщило агентство IHA, возгорание, предположительно, произошло в зоне кухни отеля, дым проник в другие помещения. Постояльцев и сотрудников оперативно эвакуировали.
Ранее стало известно, что российский турист, приехавший из Свердловской области, получил ранение во время уличной стрельбы в Стамбуле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru