В Берлине отвергли причастность Москвы к взрыву на «Северных потоках»

Следствие в Германии практически полностью исключило версию о причастности Москвы к терактам на «Северных потоках», сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: Запад не назовет причастного к взрыву на «Северных потоках» украинского бизнесмена

Как пишет издание, в ФРГ к такому выводу пришли еще в феврале. Отмечается, что схожего мнения придерживается и Вашингтон. Газета сослалась на источник в Белом доме.

Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».

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