В Берлине отвергли причастность Москвы к взрыву на «Северных потоках»
9 марта 202306:48
Следствие в Германии практически полностью исключило версию о причастности Москвы к терактам на «Северных потоках», сообщает The Wall Street Journal.
Как пишет издание, в ФРГ к такому выводу пришли еще в феврале. Отмечается, что схожего мнения придерживается и Вашингтон. Газета сослалась на источник в Белом доме.
Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru