В Берлине отвергли причастность Москвы к взрыву на «Северных потоках»

Как пишет издание, в ФРГ к такому выводу пришли еще в феврале. Отмечается, что схожего мнения придерживается и Вашингтон. Газета сослалась на источник в Белом доме.

Ранее глава немецкой дипломатии Анналена Бербок заявила, что продолжает следить за информацией о терактах на «Северных потоках».

