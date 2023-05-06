В Берлине отменили запрет на использование флагов Украины 9 мая

Административный суд Берлина отменил запрет на использование флагов Украины во время празднования 9 мая на мемориалах в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

Полиция Берлина вновь запретила флаги РФ и Украины 8 и 9 мая

Ранее полиция немецкой столицы объявила о запрете на использование символики СССР, России и Украины, в том числе флагов, у советских мемориалов 8 и 9 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» Правоохранители ввели такие меры, чтобы избежать напряженности и столкновений.

Адвокат Патрик Хайнеманн подал в суд от имени ассоциации украинской молодежи в ФРГ Vitsche, попросив разрешить использование украинской символики на праздновании в Берлине.

«Административный суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является ... явно незаконным», — заявил Хайнеманн.

При этом символы РФ и СССР остались под запретом.

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ФОТО: РИА Новости
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