В Берлине отменили запрет на использование флагов Украины 9 мая

Ранее полиция немецкой столицы объявила о запрете на использование символики СССР, России и Украины, в том числе флагов, у советских мемориалов 8 и 9 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» Правоохранители ввели такие меры, чтобы избежать напряженности и столкновений.

Адвокат Патрик Хайнеманн подал в суд от имени ассоциации украинской молодежи в ФРГ Vitsche, попросив разрешить использование украинской символики на праздновании в Берлине.

«Административный суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является ... явно незаконным», — заявил Хайнеманн.

При этом символы РФ и СССР остались под запретом.

