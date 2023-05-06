В Берлине отменили запрет на использование флагов Украины 9 мая
Административный суд Берлина отменил запрет на использование флагов Украины во время празднования 9 мая на мемориалах в парках Трептов, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде. Об этом пишет Der Tagesspiegel.
Ранее полиция немецкой столицы объявила о запрете на использование символики СССР, России и Украины, в том числе флагов, у советских мемориалов 8 и 9 мая, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» Правоохранители ввели такие меры, чтобы избежать напряженности и столкновений.
Адвокат Патрик Хайнеманн подал в суд от имени ассоциации украинской молодежи в ФРГ Vitsche, попросив разрешить использование украинской символики на праздновании в Берлине.
«Административный суд подтвердил наше юридическое заключение: запрет на украинские флаги является ... явно незаконным», — заявил Хайнеманн.
При этом символы РФ и СССР остались под запретом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru