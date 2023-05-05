Полиция Берлина вновь запретила флаги РФ и Украины 8 и 9 мая

Полиция столицы Германии объявила о запрете использования флагов России и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая. Речь идёт об объектах в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде. При этом запрет не относится к дипломатам и ветеранам Второй мировой войны.

Как пояснили в Полицейском президиуме Берлина, решение принято для обеспечения «достойной памяти павших воинов Советской Армии». Кроме того, около этих мемориалов запрещено исполнение маршей и военных песен, уточняет RT.

Также наложен запрет на произнесение каких-либо призывов, которые в нынешних условиях могут быть использованы для одобрения или прославления специальной военной операции РФ на Украине.