Полиция Берлина вновь запретила флаги РФ и Украины 8 и 9 мая

Полиция столицы Германии объявила о запрете использования флагов России и Украины у советских мемориалов 8 и 9 мая. Речь идёт об объектах в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде. При этом запрет не относится к дипломатам и ветеранам Второй мировой войны.

Как пояснили в Полицейском президиуме Берлина, решение принято для обеспечения «достойной памяти павших воинов Советской Армии». Кроме того, около этих мемориалов запрещено исполнение маршей и военных песен, уточняет RT.

Также наложен запрет на произнесение каких-либо призывов, которые в нынешних условиях могут быть использованы для одобрения или прославления специальной военной операции РФ на Украине.

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В берлинской полиции подчеркнули, что память и уважение вышеозначенных мемориалов и памятников обязаны быть сохранены даже на фоне событий на Украине. Аналогичный запрет уже вводился годом ранее.

Тогда сенат столицы ФРГ указывал, что хотел бы, чтобы памятные даты Второй мировой войны не омрачались возможными конфликтами в связи с событиями на Украине.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», «Ночные волки» собрались в Берлин на День победы. Глава мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург) предупредил власти Польши об этом, несмотря на отказ Варшавы пропускать российских мотоциклистов, внесенных в санкционные списки ЕС.

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