В Берлине началась процедура избрания нового канцлера ФРГ

В Берлине стартовало голосование депутатов немецкого бундестага по кандидатуре нового канцлера ФРГ. Предполагается, что им станет лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц, который сменит на этом посту Ангелу Меркель. Трансляцию заседания парламента ведет телеканал N24.

О начале голосования объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего главы правительства формально внес в парламент президент – Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно Основному закону, канцлер определяет основные положения политики Германии и несет за них ответственность.