В Берлине началась процедура избрания нового канцлера ФРГ

В Берлине стартовало голосование депутатов немецкого бундестага по кандидатуре нового канцлера ФРГ. Предполагается, что им станет лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц, который сменит на этом посту Ангелу Меркель. Трансляцию заседания парламента ведет телеканал N24.

О начале голосования объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего главы правительства формально внес в парламент президент – Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно Основному закону, канцлер определяет основные положения политики Германии и несет за них ответственность.

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Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату требуется получить абсолютное большинство голосов. Это означает, что Шольцу необходимо сегодня получить как минимум 369 голосов депутатов из 736-ти. По мнению аналитиков, Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре голосования.

Ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что потенциальный канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается выстраивать особые отношения с Россией. Как пишет газета, Шольц будет опираться на «принцип деревенской дискотеки» — «танцевать с теми, кто в зале».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоГермания
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