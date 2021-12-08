В Берлине началась процедура избрания нового канцлера ФРГ
В Берлине стартовало голосование депутатов немецкого бундестага по кандидатуре нового канцлера ФРГ. Предполагается, что им станет лидер немецких социал-демократов Олаф Шольц, который сменит на этом посту Ангелу Меркель. Трансляцию заседания парламента ведет телеканал N24.
О начале голосования объявила президент бундестага Барбель Бах. Кандидатуру будущего главы правительства формально внес в парламент президент – Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно Основному закону, канцлер определяет основные положения политики Германии и несет за них ответственность.
Канцлер избирается тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату требуется получить абсолютное большинство голосов. Это означает, что Шольцу необходимо сегодня получить как минимум 369 голосов депутатов из 736-ти. По мнению аналитиков, Шольц, скорее всего, получит необходимое большинство уже в первом туре голосования.
Ранее немецкое издание Bild сообщило со ссылкой на представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), что потенциальный канцлер ФРГ Олаф Шольц не собирается выстраивать особые отношения с Россией. Как пишет газета, Шольц будет опираться на «принцип деревенской дискотеки» — «танцевать с теми, кто в зале».
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