СМИ: Канцлер ФРГ Шольц выберет «принцип деревенской дискотеки» в отношениях с Россией
Представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ), потенциальный канцлер ФРГ Олаф Шольц не намерен выстраивать особые отношения с Россией. Об этом пишет Bild.
По данным издания, возможный глава правительства не будет продолжать политику предыдущего канцлера от социал-демократов Герхарда Шредера. Газета напомнила, что еще в 2016 году Шольц высказывал мнение о неправдоподобности сценария, «при котором у России хорошие особые отношения с Германией и в то же время сложные отношения со всем Евросоюзом».
Bild отмечает, что потенциальный канцлер будет опираться на «принцип деревенской дискотеки» — «танцевать с теми, кто в зале».
Кроме того, партнеры СДПГ по коалиции — «зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) — относятся к России критически. Так, лидер «зеленых» Анналена Баербок выступает против газопровода «Северный поток-2». В свою очередь, лидер либералов Кристиан Линднер призывает усилить санкционное давление в отношении минских партнеров Москвы.
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