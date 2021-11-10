СМИ: Канцлер ФРГ Шольц выберет «принцип деревенской дискотеки» в отношениях с Россией

По данным издания, возможный глава правительства не будет продолжать политику предыдущего канцлера от социал-демократов Герхарда Шредера. Газета напомнила, что еще в 2016 году Шольц высказывал мнение о неправдоподобности сценария, «при котором у России хорошие особые отношения с Германией и в то же время сложные отношения со всем Евросоюзом».

Bild отмечает, что потенциальный канцлер будет опираться на «принцип деревенской дискотеки» — «танцевать с теми, кто в зале».

Кроме того, партнеры СДПГ по коалиции — «зеленые» и Свободная демократическая партия Германии (СвДП) — относятся к России критически. Так, лидер «зеленых» Анналена Баербок выступает против газопровода «Северный поток-2». В свою очередь, лидер либералов Кристиан Линднер призывает усилить санкционное давление в отношении минских партнеров Москвы.

