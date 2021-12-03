Меркель проводили с поста канцлера под панк-рок и церковную музыку
И.о. канцлера Германии Ангелу Меркель торжественно проводили с поста председателя правительства, церемония прошла во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ.
По традиции высокопоставленные политики могут заказать у оркестра Бундесвера несколько песен для церемонии проводов. Торжественные проводы Меркель прошли под песню немецкой панк-рок певицы Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen («Ты забыл цветную пленку»). Экс-глава правительства объяснила, что творчество панк-исполнительницы и эта песня были «одним из ярких моментов в ее молодости», пишет РИА ФАН.
Кроме того, оркестр исполнил церковную композицию, а также песню немецкой певицы и актрисы Хильдегард Кнеф. В конце торжественной церемонии прозвучал гимн Германии.
Ангела Меркель занимала должность канцлера ФРГ в течение 16 лет. Председатель правительства продолжит исполнять свои обязанности до официального назначения нового канцлера Олафа Шольца 8 декабря, пишет Газета.ру.
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