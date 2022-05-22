В Белоруссии раскрыли подробности о действиях украинских диверсантов на границе

Диверсионно-разведывательные группы Украины пересекают границу и заходят на территорию Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря белорусского Совета безопасности Александра Вольфовича.

В Белоруссии началась внезапная проверка реагирования Вооруженных сил

«Идет инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, действия диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию», — сообщил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

По данным Вольфовича, численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) «на Ровенском направлении на украинской территории составляет 10,5 тысячи человек, на Черниговском — 4,5 тысячи человек, на Киевском — более 5,5 тысячи человек».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что конституция республики «исключает агрессию со своей территории в отношении других государств».

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Фото: gpk.gov.by
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