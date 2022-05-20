Премьер Белоруссии заявил, что Минск не планирует вводить войска на Украину

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что конституция республики «исключает агрессию со своей территории в отношении других государств».

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По его словам, Белоруссия не намерена участвовать в решении конфликта на Украине вооруженным путём, так как «не является стороной конфликта», однако Западу выгодна иная позиция.

«Коллективный Запад всячески пытается навешать на нас ярлык то ли агрессора, то ли соагрессора. Так ему выгодно: надо же чем-то оправдывать давление на страну», - отметил премьер, добавив, что Белоруссия - мирная страна.

Ранее в белорусском Минобороны объявили о старте внезапной проверки сил реагирования, воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы, выполнения учебно-боевых задач

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ФОТО: РИА Новости
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