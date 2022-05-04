В Белоруссии началась внезапная проверка реагирования Вооруженных сил
Внезапная проверка сил реагирования началась в Вооруженных силах Белоруссии, воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы, выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проверка носит комплексный характер, состав привлекаемых сил будет поэтапно наращиваться для проверки способности противодействовать угрозам на земле и в воздухе.
Как отметили в Минобороны, проводимые мероприятия — одна из форм обучения войск, и они не несут угрозы для европейского сообщества или соседних стран, сообщает РИА ФАН.
Пресс-служба военного ведомства предупредила, что в ходе проверки планируется перемещение большого количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам, пишет Газета.ру.
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