В Белоруссии началась внезапная проверка реагирования Вооруженных сил

«Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка носит комплексный характер, состав привлекаемых сил будет поэтапно наращиваться для проверки способности противодействовать угрозам на земле и в воздухе.

Как отметили в Минобороны, проводимые мероприятия — одна из форм обучения войск, и они не несут угрозы для европейского сообщества или соседних стран, сообщает РИА ФАН.

Пресс-служба военного ведомства предупредила, что в ходе проверки планируется перемещение большого количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам, пишет Газета.ру.

