В Белоруссии началась внезапная проверка реагирования Вооруженных сил

Внезапная проверка сил реагирования началась в Вооруженных силах Белоруссии, воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы, выполнения учебно-боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

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«Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка носит комплексный характер, состав привлекаемых сил будет поэтапно наращиваться для проверки способности противодействовать угрозам на земле и в воздухе.

Как отметили в Минобороны, проводимые мероприятия — одна из форм обучения войск, и они не несут угрозы для европейского сообщества или соседних стран, сообщает РИА ФАН.

Пресс-служба военного ведомства предупредила, что в ходе проверки планируется перемещение большого количества военной техники, что может затруднить движение по дорогам, пишет Газета.ру.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПроверкаАрмияБелоруссия
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