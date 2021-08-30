В Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы

По его словам, «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».

Ранее эксперты ICAO прибыли в Белоруссию для расследования инцидент с бортом Ryanаir. В план работы группы входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении диспетчера из минского аэропорта, посадившего самолет с Романом Протасевичем. Олег Галелов, который вел переговоры о посадке рейса Афины-Вильнюс с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию.

