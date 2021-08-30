В Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы

В инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair можно видеть провокацию с европейской стороны, сообщил телеканалу СТВ директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Cикорский.

СМИ: Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к инциденту с самолётом Ryanаir

По его словам, «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».

Ранее эксперты ICAO прибыли в Белоруссию для расследования инцидент с бортом Ryanаir. В план работы группы входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении диспетчера из минского аэропорта, посадившего самолет с Романом Протасевичем. Олег Галелов, который вел переговоры о посадке рейса Афины-Вильнюс с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Vostock-photo
ТЕГИ:АвиацияЕвропаБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры