В Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
В инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair можно видеть провокацию с европейской стороны, сообщил телеканалу СТВ директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Cикорский.
По его словам, «те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно».
Ранее эксперты ICAO прибыли в Белоруссию для расследования инцидент с бортом Ryanаir. В план работы группы входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.
Ранее СМИ сообщили об исчезновении диспетчера из минского аэропорта, посадившего самолет с Романом Протасевичем. Олег Галелов, который вел переговоры о посадке рейса Афины-Вильнюс с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию.
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