СМИ: Лондон не нашёл доказательств причастности РФ к инциденту с самолётом Ryanаir

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет конкретных свидетельств причастности России к посадке самолёта Ryanair в Белоруссии, сообщает Reuters.

Ранее Рааб рассказал, что не исключает такой возможности. По его словам, ему «сложно поверить, что подобные действия могли произойти без хотя бы молчаливого согласия Москвы».

Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту, сообщает Ura.ru. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.